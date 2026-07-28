Дегтярёв: европейское спортивное сообщество выступает за возвращение россиян на турниры

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой.

«European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными.

Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.