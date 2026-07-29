15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Участник Олимпиады марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Бразилии

Участник Олимпиады марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Бразилии
Комментарии

Участник Олимпийских игр — 2020 в Токио, бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу. Об этом сообщает портал TMC.

По информации источника, спортсмена последний раз видели 19 июня около 19:00 по местному времени, когда спортсмен вышел из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда. При себе Даниэл имел только чёрный рюкзак. После нескольких недель самостоятельных поисков семья обратилась в полицию. Мать спортсмена сообщила, что её сын страдает от депрессии и имеет проблемы с психическим здоровьем.

Даниэл Феррейра в 2022 году установил рекорд Южной Америки в Марафоне, показав результат 2:4.51 и превзойдя достижение, установленное в 1998 году.

Материалы по теме
Российских гимнастов теперь можно легально оставлять без флага и гимна. Что происходит?!
Российских гимнастов теперь можно легально оставлять без флага и гимна. Что происходит?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android