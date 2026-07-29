Участник Олимпиады марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Бразилии

Участник Олимпийских игр — 2020 в Токио, бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу. Об этом сообщает портал TMC.

По информации источника, спортсмена последний раз видели 19 июня около 19:00 по местному времени, когда спортсмен вышел из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда. При себе Даниэл имел только чёрный рюкзак. После нескольких недель самостоятельных поисков семья обратилась в полицию. Мать спортсмена сообщила, что её сын страдает от депрессии и имеет проблемы с психическим здоровьем.

Даниэл Феррейра в 2022 году установил рекорд Южной Америки в Марафоне, показав результат 2:4.51 и превзойдя достижение, установленное в 1998 году.