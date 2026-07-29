Женская сборная России по сабле не смогла выйти в четвертьфинал ЧМ-2026, уступив Украине

Женская сборная России по сабле не смогла выйти в четвертьфинальную стадию командного турнира чемпионата мира — 2026, уступив в 1/8 команде из Украины со счётом 44:45. Для россиянок этот тур был стартовым на мировом первенстве. В составе российской сборной выступили Яна Егорян, Алина Михайлова, Ольга Никитина, Анастасия Шорохова. В июне 2026 года саблистки выиграли золотую медаль чемпионата Европы.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.