Российские шпажисты проиграли сборной Египта в четвертьфинале ЧМ-2026

Мужская сборная России по шпаге не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира — 2026 по фехтованию в командном зачёте, уступив команде из Египта со счётом 35:45 в 1/4 финала. За российскую сборную выступили Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев.

Ранее российские саблистки уступили Украине в 1/8 командных соревнований со счётом 44:45.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.