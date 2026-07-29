На «Тур де Франс» норвежские болельщики повторили флешмоб своей сборной по футболу на ЧМ

На одном из этапов многодневной гонки «Тур де Франс» норвежские болельщики сделали имитацию флешмоба сборной Норвегии по футболу, ставшего популярным во время чемпионата мира — 2026. Расположившись вместе в определённом секторе, они повторили «греблю викингов» — знаменитое празднование сборной Норвегии после победы в матчах ЧМ, где игроки и фанаты делают жест, похожий на гребок викингов на лодке, и издают характерный рык.

Чемпионом «Тур де Франс» — 2026 стал словенский велогонщик Тадей Погачар. Эта победа на многодневке стала для него пятой в карьере. Ранее этого достижения добивались бельгийский гонщик Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.