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На «Тур де Франс» норвежские болельщики повторили флешмоб своей сборной по футболу на ЧМ

На «Тур де Франс» норвежские болельщики повторили флешмоб своей сборной по футболу на ЧМ
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На одном из этапов многодневной гонки «Тур де Франс» норвежские болельщики сделали имитацию флешмоба сборной Норвегии по футболу, ставшего популярным во время чемпионата мира — 2026. Расположившись вместе в определённом секторе, они повторили «греблю викингов» — знаменитое празднование сборной Норвегии после победы в матчах ЧМ, где игроки и фанаты делают жест, похожий на гребок викингов на лодке, и издают характерный рык.

Чемпионом «Тур де Франс» — 2026 стал словенский велогонщик Тадей Погачар. Эта победа на многодневке стала для него пятой в карьере. Ранее этого достижения добивались бельгийский гонщик Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.

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