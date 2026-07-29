«Был шокирован». Граудынь — о поздравлении Путина с победой на чемпионате мира — 2026

Чемпион мира — 2026 российский саблист Павел Граудынь рассказал, что его сильно поразило поздравление президента страны Владимира Путина с победой на мировом первенстве.

«Это вообще нереально круто. Прочёл с утра — и просто был шокирован. Большое спасибо за эти поздравления, это просто невероятно», — приводит слова Граудыня ТАСС.

В финале соревнований Граудынь одержал победу над южнокорейцем До Кён Доном со счётом 15:7. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.