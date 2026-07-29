15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Был шокирован». Граудынь — о поздравлении Путина с победой на чемпионате мира — 2026

«Был шокирован». Граудынь — о поздравлении Путина с победой на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Чемпион мира — 2026 российский саблист Павел Граудынь рассказал, что его сильно поразило поздравление президента страны Владимира Путина с победой на мировом первенстве.

«Это вообще нереально круто. Прочёл с утра — и просто был шокирован. Большое спасибо за эти поздравления, это просто невероятно», — приводит слова Граудыня ТАСС.

В финале соревнований Граудынь одержал победу над южнокорейцем До Кён Доном со счётом 15:7. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.

Материалы по теме
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android