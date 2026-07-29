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Умар Кремлёв отреагировал на возвращение European Gymnastics российской символики

Умар Кремлёв отреагировал на возвращение European Gymnastics российской символики
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на решение European Gymnastics о возвращении российской символики на соревнования.

«Это решение должно было быть принято давно. Европейские спортивные чиновники наконец поняли, какую огромную ошибку совершили.

Флаг и гимн — это сердце и душа спортсмена. Он выходит на международную арену за свою страну, за свой народ, за тренеров и близких, которые прошли вместе с ним весь путь. Российские гимнасты должны выступать и побеждать под российским флагом, и никакого другого варианта быть не может.

Россия была и остаётся великой спортивной державой. Без наших спортсменов международные турниры теряют уровень, зрелищность и конкуренцию. European Gymnastics признала очевидное. Теперь и остальные международные организации должны исправить свои ошибки и вернуть российским спортсменам все права», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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