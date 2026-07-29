Российский шахматист Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду

Российский шахматист 20-летний Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователей по дополнительным показателям.

Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна, а третье — ещё один россиянин Илья Ильюшонок.

В соревновании женщин золото завоевала Харика Дронавалли (8,5) из Индии. Второй стала россиянка Анна Шухман (8,5), третьей представительница Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен (8), которая по дополнительным показателям обошла Валентину Гунину (Россия).

Чемпионаты Азии по рапиду и блицу проходят в Гонконге с 27 по 31 июля.