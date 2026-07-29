Альфа-Банк — генеральный партнёр Федерации водных видов спорта России

Альфа-Банк и Федерация водных видов спорта России объявили о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения, которое будет действовать в течение 2027 года, Банк станет генеральным партнёром Федерации.

Партнёрство охватит поддержку главных турниров и программ федерации, а также развитие водных видов спорта в стране. Для болельщиков и клиентов банка предусмотрены специальные проекты: им будут доступны эксклюзивные предложения и уникальные дизайны гравировок для банковских карт.

Соглашение предусматривает поддержку Альфа-Банком всех направлений, которые развивает Федерация: плавания, синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло и хай-дайвинга.

С 30 июля по 16 августа 73 российских спортсмена выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

«Спорт объединяет людей вокруг сильных эмоций, ярких побед и общих ценностей. Именно поэтому спортивные проекты давно стали важной частью бренда Альфа-Банка. Сотрудничество с Федерацией водных видов спорта занимает особое место среди наших партнёрств. Это одна из самых титулованных олимпийских дисциплин с богатой историей и выдающимися российскими спортсменами. Участие сборной России в чемпионате Европы – важное событие, и мы рады поддержать наших спортсменов перед одним из главных международных стартов сезона», – отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, Тимур Зулкарнаев.

Ожиданиями от сотрудничества поделился и генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин: «Сотрудничество с Альфа-Банком – это важный стратегический шаг. Поддержка одного из лидеров финансового сектора открывает нам новые возможности. Для нас крайне ценно, что Альфа-Банк разделяет ценности Федерации и стремление к популяризации здорового образа жизни. Уверен, что эта синергия позволит поднять уровень организации наших турниров на новую высоту».