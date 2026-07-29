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Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты
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Президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты.

«Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед.

Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и, конечно, создаём все условия для развития этого вида спорта», – говорится в тексте обращения.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Третий турнир проходит в Казахстане с 29 июля по 9 августа.

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