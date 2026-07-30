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Женская сборная России по рапире уступила Японии в 1/4 финала ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по рапире уступила Японии в 1/4 финала ЧМ по фехтованию
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Женская сборная России по рапире не смогла выйти в полуфинальную стадию командного турнира чемпионата мира — 2026, уступив в 1/4 финала команде из Японии со счётом 17:31. В составе российской сборной выступили Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьёва.

Чемпионат мира по фехтованию — 2026 проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.

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