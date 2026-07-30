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Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию, уступив Южной Корее

Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по фехтованию, уступив Южной Корее
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Мужская сборная России по сабле не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира — 2026 по фехтованию в командном зачёте, уступив команде из Южной Корее со счётом 37:45 в 1/4 финала. За российскую сборную выступили Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко.

В 1/16 финала российские спортсмены победили Алжир (45:30), а в 1/8 финала – Египет (45:40).

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.

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