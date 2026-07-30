«Мы стали слабыми, очень слабыми». Глава Федерации фехтования России — о результатах ЧМ

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о результатах отечественных спортсменов на прошедшем чемпионате мира по фехтованию 2026 года.

Сборная России по итогам соревнований завоевала одну медаль (золото саблиста Павла Граудыня).

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню — он нам его принёс. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы неконкурентоспособны практически во всех видах.

Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали «улетели». Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», – приводит слова Мамедова ТАСС.