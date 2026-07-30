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Российская шахматистка Валентина Гунина стала второй на чемпионате Азии по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина стала второй на чемпионате Азии по блицу
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Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин. Турнир проходит в Гонконге с 27 по 31 июля.

Победу одержала спортсменка из Индии Харика Дронавалли, набрав 10,5 очка и опередив россиянку на 0,5 очка. Третье место – у Умиды Омоновой из Узбекистана (9,5).

Среди мужчин победителем соревнований стал вьетнамский шахматист Ле Туан Минь, набрав 11 очков. Представитель Индии Кришна Гаутам уступил ему только по дополнительным показателям. Бронзу завоевал Цзян Хаочэнь из Китая (9,5).

Среди россиян лучшие результаты показали Александр Рахманов, Алексей Гребнев и Павел Понкратов. Шахматисты набрали по девять очков и расположились на пятом, шестом и седьмом месте соответственно.

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