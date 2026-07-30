Варвара Субботина и Александр Никишин ждут ребёнка

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина и защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин ожидают пополнения в семье. Об этом сообщила Субботина на своей странице в социальной сети.

«Пост, который я выкладываю с замиранием сердца…

Наконец-то я готова поделиться с вами нашим маленьким большим секретом.

Малыш, мы тебя очень ждём», – написала Субботина.

Варвара Субботина завершила профессиональную спортивную карьеру в 2024 году. В её активе, помимо четырёх медалей чемпионатов мира высшей пробы, есть три золота чемпионата Европы.

Александр Никишин является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC) и обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнз».