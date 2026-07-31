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«Они ещё покажут себя». Журова — о выступлении россиян на ЧМ-2026 по фехтованию

«Они ещё покажут себя». Журова — о выступлении россиян на ЧМ-2026 по фехтованию
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об итогах выступления российских фехтовальщиков на чемпионате мира — 2026 в Гонконге. Сборная России выиграла одну золотую медаль — в соревнованиях у саблистов победу одержал Павел Граудынь.

«Думаю, что всё ещё впереди. В любом случае нужно возвращаться и набираться опыта. Все соревновались друг с другом внутри страны. Фехтование — это спорт со стратегией и знанием своих соперников, надо их изучать и понимать. Ребята привыкли к своим соревнованиям. Поэтому это вопрос времени. Уверена, всё будет у них хорошо. Это для них первый опыт выступления с национальной символикой после отстранения — это нервно и непросто. Надеюсь, что они ещё покажут себя», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.

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