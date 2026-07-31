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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 31 июля

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 31 июля
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Сегодня, 31 июля, в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Первыми на европейском первенстве пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований первого дня чемпионата Европы — 2026.

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Расписание соревнований на 31 июля (время начала московское):

синхронное плавание

10:00-12:05 – дуэты, произвольная программа.
19:00-22:30 – дуэты, техническая программа, финал.
19:00-22:30 – мужчины, соло, техническая программа, финал.

прыжки в воду

15:30-17:15 – микст, командные соревнования, финал.

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