Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 31 июля

Сегодня, 31 июля, в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Первыми на европейском первенстве пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований первого дня чемпионата Европы — 2026.

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Расписание соревнований на 31 июля (время начала московское):

синхронное плавание

10:00-12:05 – дуэты, произвольная программа.

19:00-22:30 – дуэты, техническая программа, финал.

19:00-22:30 – мужчины, соло, техническая программа, финал.

прыжки в воду

15:30-17:15 – микст, командные соревнования, финал.