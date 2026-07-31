Синхронистка Плеханова назвала самого сильного для россиянок соперника на ЧЕ-2026

Российская синхронистка Валерия Плеханова заявила, что настроена на упорную борьбу на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, а также назвала самого сильного, по её мнению, соперника для россиянок.

«Давление, конечно же, присутствует. Синхронное плавание стало тяжелее. У нас достаточно много соперников, и один из самых сильных, наверное, — это сборная Испании. И мы будем бороться до последнего», – приводит слова Плехановой ТАСС.

Чемпионат Европы – 2026 стартовал 31 июля. Соревнования по синхронному плаванию начались в первый день соревнований. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве с флагом и гимном страны.