Российские синхронистки заняли третье место в предварительном раунде ПП дуэтов на ЧЕ-2026

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде произвольных программ дуэтов на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Спортсменки получили от судей 308,0287 балла.

После предварительного этапа на лидирующей позиции расположились испанки Лилу Валетт и Ирис Касас с результатом 316,3850, второе место заняли Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Греции (312,7074).

Финалы произвольных программ дуэтов пройдут в субботу, 1 августа.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.