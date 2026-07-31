Чемпион мира по пляжному футболу из Бразилии: мы очень ждём, когда России позволят играть

Чемпион мира по пляжному футболу бразилец Филипе Дуарте да Силва заявил, что ждёт возвращения россиян на международные турниры.

«Бразильцы относятся к сборной России с большим уважением и, конечно, хотят её возвращения на мировую арену. Да, поколение, в котором были Леонов, Макаров, Шкарин, Шайков, Краш, уже ушло, но на их место пришли другие сильные игроки. И важно, чтобы сборная России вернулась. Во-первых, чтобы молодые футболисты раскрыли свой потенциал на международных турнирах. Во-вторых, с участием россиян прогрессирует весь пляжный футбол.

Бразилия хочет набираться опыта в тяжёлых играх с сильным соперником, и Россия – как раз из таких. Поэтому мы очень ждём, когда ФИФА примет соответствующее решение и позволит россиянам играть.

Наверное, сборной России потребуется какое-то время после возвращения, чтобы сыграться, обновить состав и получить необходимый опыт. Но думаю, что в любом случае эта команда будет где-то среди лидеров», — сказал Филипе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.