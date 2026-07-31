15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира по пляжному футболу из Бразилии: мы очень ждём, когда России позволят играть

Чемпион мира по пляжному футболу из Бразилии: мы очень ждём, когда России позволят играть
Комментарии

Чемпион мира по пляжному футболу бразилец Филипе Дуарте да Силва заявил, что ждёт возвращения россиян на международные турниры.

«Бразильцы относятся к сборной России с большим уважением и, конечно, хотят её возвращения на мировую арену. Да, поколение, в котором были Леонов, Макаров, Шкарин, Шайков, Краш, уже ушло, но на их место пришли другие сильные игроки. И важно, чтобы сборная России вернулась. Во-первых, чтобы молодые футболисты раскрыли свой потенциал на международных турнирах. Во-вторых, с участием россиян прогрессирует весь пляжный футбол.

Бразилия хочет набираться опыта в тяжёлых играх с сильным соперником, и Россия – как раз из таких. Поэтому мы очень ждём, когда ФИФА примет соответствующее решение и позволит россиянам играть.

Наверное, сборной России потребуется какое-то время после возвращения, чтобы сыграться, обновить состав и получить необходимый опыт. Но думаю, что в любом случае эта команда будет где-то среди лидеров», — сказал Филипе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
Ярёменко рассказал об отборе сборных России по пляжному волейболу и классике на ОИ-2028
Материалы по теме
«Мы, бразильцы, закалялись в России». Интервью с чемпионом мира по пляжному футболу
Эксклюзив
«Мы, бразильцы, закалялись в России». Интервью с чемпионом мира по пляжному футболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android