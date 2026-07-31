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Дорошко и Шмидт высказались о своём стартовом выступлении на чемпионате Европы — 2026

Дорошко и Шмидт высказались о своём стартовом выступлении на чемпионате Европы — 2026
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт, занявшие третье место в предварительном раунде произвольных программ дуэтов на чемпионате Европы – 2026 в Париже, прокомментировали свой старт на европейском первенстве. Спортсменки получили от судей 308,0287 балла.

Дорошко: Мне показалось, что выступили неплохо. Немного забились ноги и тяжело двигались в конце. Но по ощущениям всё было в общем хорошо.

Шмидт: Мне кажется, у нас очень интересная программа. Показали эмоции, — сказали синхронистки в эфире «Матч ТВ».

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.

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