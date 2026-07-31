«Я не забуду это никогда». Филипе — о финальном матче ЧМ-2025 против сборной Беларуси

Чемпион мира по пляжному футболу Филипе Дуарте да Силва поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2025, где Бразилия одолела сборную Беларуси (4:3).

– Поговорим о чемпионате мира – 2025. В финале сборная Бразилии обыграла команду Беларуси со счётом 4:3 в упорной борьбе. Был ли тот финал самым сложным в вашей карьере?

– Да. Это был особенный финал, очень тяжёлый, мы испытывали очень большое давление. Поначалу у нас было довольно комфортное преимущество, но в концовке счёт сравнялся, и стало трудно. Но нам, бразильцам, очень помогло то, что многие лидеры команды закалялись в чемпионате России и научились играть под давлением. Сборная Беларуси ведь по стилю близка к российской команде – она очень сильно давит, душит, не даёт свободы. И нас выручило умение с этим справляться, плюс максимальная концентрация в концовке.

– Какие эмоции у вас были при счёте 3:3, когда Бриштель за минуту забил два гола и сравнял счёт? И какие эмоции были после победного гола Родриго, который принёс вашей команде победу в матче и титул?

– Помню, что это была очень жёсткая игра, адреналин зашкаливал. Финал – это достижение и для нас, и для белорусов, но это тот матч, в котором ты либо получаешь всё, либо всё теряешь. Так что при счёт 3:3, когда соперник сравнял, было очень тяжело. Я помню, что просто выключил все мысли и думал только об игре, о мяче, концентрировался на эпизодах. А после гола Родриго, конечно, эмоций было очень много, миллион разных мыслей в голове. Нужно было оставаться собранным до конца матча, в пляжном футболе для гола порой нужно несколько секунд, а там была ещё целая минута. Но после того, как эта минута кончилась и прозвучал финальный свисток, мы все были счастливы. Эмоции просто непередаваемые. Были слёзы. Слёзы счастья. Этот финал, конечно, я не забуду никогда. Очень достойный соперник, классный матч, — сказал да Силва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.