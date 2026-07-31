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Бразильский футболист Филипе назвал три российских города, в которых хотел бы жить

Бразильский футболист Филипе назвал три российских города, в которых хотел бы жить
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Чемпион мира по пляжному футболу бразилец Филипе Дуарте да Силва назвал три российских города, в которых хотел бы жить.

«Я очень много путешествовал по России, видел самые разные места. Но я бы выделил три города, в которых хотел бы жить. Первый – это, конечно, Москва – очень большой и самый современный город. Второй – Самара, где я провёл большую часть своей жизни. Третий – это Сочи: море, пляжи, много интересного. Так что я бы выбирал что-то из этих трёх», — сказал да Силва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

В 2025 году да Силва в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира, в финале одолев Беларусь (4:3).

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