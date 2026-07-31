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МОК объяснил невыдачу квот российским легкоатлетам на юношескую Олимпиаду-2026

МОК объяснил невыдачу квот российским легкоатлетам на юношескую Олимпиаду-2026
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объяснила, почему российские легкоатлеты не получили квот на летние юношеские Олимпийские игры – 2026.

«Распределение квотных мест основано не на прямой квалификации, а на решении МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Олимпийский комитет России получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Лёгкая атлетика в это число не входит», – цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Юношеская летняя Олимпиада-2026 пройдёт в Дакаре, Сенегал, с 31 октября по 13 ноября. Эти Игры станут четвёртыми в истории летними Играми среди спортсменов-юниоров.

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