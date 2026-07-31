Чемпион мира по пляжному футболу Филипе: я учился у игроков сборной России

Чемпион мира по пляжному футболу бразилец Филипе Дуарте да Силва рассказал, какую роль сыграли игроки сборной России в его жизни. Сейчас футболист выступает за московский «Локомотив».

– Филипе, не жалеете, что 10 лет назад рванули играть в далёкий и загадочный чемпионат России?

– Нет, что вы! Я очень рад, что в 2015 году решился сыграть за «Крылья Советов». Это сыграло большую роль в моём развитии и как футбольного профессионала, и как человека. Потом у меня был опыт игры за «Дельту», за «Новатор», а сейчас играю за один из лучших клубов мира – «Локомотив». Я рад продолжать свой путь в России и хочу расти и как спортсмен, и как личность.

Именно в России произошло моё становление как атлета. Для меня было счастьем играть против таких сильных игроков сборной России как Леонов, Макаров, Шишин, Бухлицкий, Краш, Романов, Папоротный, Горчинский – я, по сути, у них и учился, выходил из зоны комфорта. Наверное, о лучшем и мечтать было нельзя, — сказал да Силва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.