«Главные матчи впереди». Филипе — о шансах «Локомотива» на золото ЧР по пляжному футболу

Чемпион мира по пляжному футболу Филипе Дуарте да Силва, выступающий за московский «Локомотив», рассказал о цели своего клуба выиграть чемпионат России.

– Верно ли, что сейчас перед «Локомотивом» стоит задача вернуть себе титул, который пять последних лет забирал себе «Кристалл» из Санкт-Петербурга?

– Да, это главная цель. «Кристалл» – это сильная команда. Но у «Локомотива» есть все ресурсы, чтобы его превзойти. Нужно вернуть уважение, чемпионское восприятие. Сейчас мы все вместе над этим усердно работаем.

– И пока у вас всё получается. «Локомотив» дважды обыграл «Кристалл» на предварительном этапе и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Придаёт ли это сил перед решающей стадией чемпионской гонки?

– Любая победа над сильной командой придаёт сил и позитива. Но не стоит задаваться, потому что в упорных матчах видно и свои слабости, свои точки, над которыми нужно работать. Нельзя терять концентрацию ни на минуту, потому что в чемпионате России есть не только «Кристалл» – все команды сыгранные, сильные, каждая хочет нас обыграть, отобрать у нас очки. Пока мы первые, да, но главные матчи впереди. Нужно быть к ним максимально готовыми, — сказал да Силва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.