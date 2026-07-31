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Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
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Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятии всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц.

Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачёте.

Это решение принято вслед за рекомендациями исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов», – написал Дегтярёв.

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