Российские прыгуны в воду выиграли серебро в смешанных командных соревнованиях на ЧЕ-2026

Российские прыгуны в воду выиграли серебряные медали чемпионата Европы — 2026 в командном соревновании смешанных команд. Сборную представили Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов.

Золото ЧЕ-2026 завоевала сборная Италии. Тройку призёров замкнула команда Украины.

Водные виды спорта. Прыжки в воду. Чемпионат Европы — 2026. Смешанные командные соревнования:

Италия — 410,60 балла. Россия — 385,80 балла. Украина — 368,20 балла.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.

Отметим, для сборной России по прыжкам в воду это первая медаль на ЧЕ-2026.