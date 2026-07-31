Вайцеховская: серебро сборной России по прыжкам в воду на ЧЕ нельзя назвать успехом

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду 1976 года, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление сборной России в смешанном командном турнире на чемпионате Европы, где команда завоевала серебряные медали. Сборную представили Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов.

«Есть первая медаль чемпионата Европы у прыгунов — серебряная, но успехом при всём желании это выступление не назвать — слишком плохо прыгали все без исключения. Прыжковый уровень континентального первенства был в принципе ясен ещё год назад на чемпионате мира в Сингапуре, ближайшая европейская команда (наша) оказалась тогда в команднике только пятой и, конечно же, сегодня нужно было побеждать, причём в одни ворота.

Но сказались сразу несколько факторов. Во-первых, слишком далёким от формы выглядит Руслан Терновой: он завалил обе своих попытки на вышке — как индивидуальную, так и синхронную. Во-вторых, был допущен явный просчёт в формировании заявки на трамплине. Надя Трифонова и Гриша Иванов никогда не выступали в синхроне, и ставить им для совместного исполнения винтовой прыжок с разбега — какая-то совсем неоправданная авантюра, на мой взгляд.

Это и стало «точкой невозврата»: ребята не совпали в наскоке, а дальше всё пошло наперекосяк: синхронность, исполнение, вход в воду.

Завтра у нас два вечерних финала. В синхронных прыжках у девочек с вышки тренерский штаб (по словам главного тренера) планирует золотую медаль, но есть нюанс: травмировала руку чемпионка страны Александра Кедрина.

На метровом трамплине у парней можем остаться вообще без наград — не слишком мы уверенно себя чувствуем на этом снаряде», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.