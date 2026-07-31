15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские и белорусские гимнасты выступят на ЧЕ-2026 без национальной символики

Российские и белорусские гимнасты выступят на ЧЕ-2026 без национальной символики
Комментарии

Министерство туризма и спорта Хорватии подтвердило условия участия российских и белорусских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной гимнастике — 2026 в Загребе без национальных флагов и гимнов, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«В соответствии с переходным подходом, утверждённым внеочередной Генеральной ассамблеей 28 июля после решения World Gymnastics, правительство Хорватии постановило применить на этих соревнованиях все меры, касающиеся запрета на использование российских и белорусских государственных флагов, гимнов, национальной символики и других национальных идентификаторов.

European Gymnastics уважает решение правительства Хорватии. Подробности его реализации будут согласованы с World Gymnastics», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы European Aquatics.

Материалы по теме
European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики на соревнования
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android