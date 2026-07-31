Российские и белорусские гимнасты выступят на ЧЕ-2026 без национальной символики

Министерство туризма и спорта Хорватии подтвердило условия участия российских и белорусских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной гимнастике — 2026 в Загребе без национальных флагов и гимнов, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«В соответствии с переходным подходом, утверждённым внеочередной Генеральной ассамблеей 28 июля после решения World Gymnastics, правительство Хорватии постановило применить на этих соревнованиях все меры, касающиеся запрета на использование российских и белорусских государственных флагов, гимнов, национальной символики и других национальных идентификаторов.

European Gymnastics уважает решение правительства Хорватии. Подробности его реализации будут согласованы с World Gymnastics», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы European Aquatics.