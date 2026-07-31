Синхронистки Дорошко/Минаева выиграли серебро ЧЕ-2026 в технической программе дуэтов

Российский дуэт Майя Дорошко/Елизавета Минаева стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта в синхронном плавании в технической программе, набрав 302,9950 балла.

Золотую медаль завоевали греческие синхронистки Анна Мария Александри/Эйрини Марина Александри, которые получили от судей 311,4348 балла. Замкнул тройку призёров британский дуэт Кейт Шортман/Изабель Торп с результатом 297,9108 балла.

Один из главных фаворитов соревнований испанский дуэт Лилу Льюис Валетт/Ирис Тио Касас допустил серьёзную ошибку во время исполнения своей программы и не смог войти в число призёров соревнований, заняв лишь восьмое место (274,0117).

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты, техническая программа:

1. Анна Мария Александри/Эйрини Марина Александри (Греция) – 311,4348.

2. Майя Дорошко/Елизавета Минаева (Россия) – 302,9950.

3. Кейт Шортман/Изабель Торп (Великобритания) – 297,9108.