15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронистки Дорошко/Минаева выиграли серебро ЧЕ-2026 в технической программе дуэтов

Синхронистки Дорошко/Минаева выиграли серебро ЧЕ-2026 в технической программе дуэтов
Комментарии

Российский дуэт Майя Дорошко/Елизавета Минаева стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта в синхронном плавании в технической программе, набрав 302,9950 балла.

Золотую медаль завоевали греческие синхронистки Анна Мария Александри/Эйрини Марина Александри, которые получили от судей 311,4348 балла. Замкнул тройку призёров британский дуэт Кейт Шортман/Изабель Торп с результатом 297,9108 балла.

Один из главных фаворитов соревнований испанский дуэт Лилу Льюис Валетт/Ирис Тио Касас допустил серьёзную ошибку во время исполнения своей программы и не смог войти в число призёров соревнований, заняв лишь восьмое место (274,0117).

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты, техническая программа:

1. Анна Мария Александри/Эйрини Марина Александри (Греция) – 311,4348.
2. Майя Дорошко/Елизавета Минаева (Россия) – 302,9950.
3. Кейт Шортман/Изабель Торп (Великобритания) – 297,9108.

Материалы по теме
Первая медаль России на водном ЧЕ-2026 — серебро. Что помешало победить?
Первая медаль России на водном ЧЕ-2026 — серебро. Что помешало победить?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android