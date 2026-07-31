Российский синхронист Трофимов стал бронзовым призёром ЧЕ-2026 в технической программе

Российский синхронист Захар Трофимов выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта в сольной технической программе. За свою программу Трофимов получил 235,7858 балла.
Чемпионом в данном виде программы стал британец Ранджуо Томблин, набравший 249,3951 балла. Серебряным призёром стал Фелиппо Пелати из Италии с 241,7008 балла.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло, мужчины, техническая программа:
1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 249,3951.
2. Фелиппо Пелати (Италия) — 241,7008.
3. Захар Трофимов (Россия) — 235,7858.
4. Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) — 235,3817.
5. Давид Мартинес Дельгадо (Швеция) – 200,3575.