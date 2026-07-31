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Российские спортсмены завоевали три медали в первый день ЧЕ-2026 по водным видам спорта

Российские спортсмены завоевали три медали в первый день ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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Сегодня, 31 июля, в Париже, Франция, прошёл первый соревновательный день чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. Российские спортсмены завоевали три медали — два серебра и бронзу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Прыжки в воду. Командные смешанные соревнования:

1. Италия — 410,60 балла.
2. Россия — 385,80 балла.
3. Украина — 368,20 балла.

Синхронное плавание. Дуэты, техническая программа:

1. Анна Мария Александри/Эйрини Марина Александри (Греция) – 311,4348.
2. Майя Дорошко/Елизавета Минаева (Россия) – 302,9950.
3. Кейт Шортман/Изабель Торп (Великобритания) – 297,9108.

Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:

1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 249,3951.
2. Фелиппо Пелати (Италия) — 241,7008.
3. Захар Трофимов (Россия) — 235,7858.

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