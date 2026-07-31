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В ФГР прокомментировали допуск россиян на ЧЕ-2026 без национальной символики

В ФГР прокомментировали допуск россиян на ЧЕ-2026 без национальной символики
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Федерация гимнастики России (ФГР) прокомментировала решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске российских спортсменов на чемпионат Европы – 2026 по спортивной гимнастике в Загребе без национальной символики.

«Статус российских спортсменов не менялся. В Загребе на чемпионате Европы применяется предусмотренный European Gymnastics переходный механизм, который касается исключительно порядка использования национальной символики на соревнованиях, распределённых до 28 июля 2026 года.

Такой механизм может применяться только при наличии официально подтверждённых ограничений со стороны государственных органов принимающей страны и носит временный и исключительный характер», – приводит слова пресс-службы ФГР ТАСС.

Чемпионат Европы – 2026 по спортивной гимнастике пройдёт с 12 по 23 августа.

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