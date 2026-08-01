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Синхронистка Майя Дорошко раскритиковала качество воды в бассейне на ЧЕ-2026

Синхронистка Майя Дорошко раскритиковала качество воды в бассейне на ЧЕ-2026
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Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко раскритиковала качество воды в соревновательном бассейне чемпионата Европы — 2026 в Париже. Ранее Дорошко в дуэте с Елизаветой Минаевой завоевала серебряные медали в технической программе.

«От воды очень сильно начинают болеть глаза, появляется пелена. Вчера у нас был тренировочный день, и после прогона произвольной мы полчаса без очков работали. У меня такое было в первый раз, вообще ничего не видела. То есть уже даже немного страшно становится, особенно когда под воду ныряешь, а у тебя пелена, ты не видишь. Капли не помогают, приходится терпеть и по минимуму работать без очков», — приводит слова Дорошко «Матч ТВ».

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