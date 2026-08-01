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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 1 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 1 августа
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Сегодня, 1 августа, в Париже (Франция) продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. В рамках второго дня ЧЕ пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Расписание соревнований на 1 августа (мск):

Синхронное плавание
10:00 – женщины, соло, произвольная программа, квалификация;
17:00 – смешанные дуэты, произвольная программа, финал;
19:00 – дуэты, произвольная программа, финал.

Прыжки в воду
13:00 – мужчины, 1 м, трамплин, квалификация;
21:00 – женщины, 10 м, вышка, синхронные прыжки, финал;
22:25 – мужчины, 1 м, трамплин, финал.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.

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