Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 1 августа

Сегодня, 1 августа, в Париже (Франция) продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. В рамках второго дня ЧЕ пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Расписание соревнований на 1 августа (мск):

Синхронное плавание

10:00 – женщины, соло, произвольная программа, квалификация;

17:00 – смешанные дуэты, произвольная программа, финал;

19:00 – дуэты, произвольная программа, финал.

Прыжки в воду

13:00 – мужчины, 1 м, трамплин, квалификация;

21:00 – женщины, 10 м, вышка, синхронные прыжки, финал;

22:25 – мужчины, 1 м, трамплин, финал.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.