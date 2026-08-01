«Я был максимально уверен в своих силах». Граудынь — о настрое на ЧМ-2026 по фехтованию

Чемпион мира — 2026 российский саблист Павел Граудынь рассказал, как проходила психологическая подготовка к чемпионату мира по фехтованию.

«Помимо фехтовального мастерства, которое, естественно, нарабатывается с годами тренировок, у нас на сборе была работа с психологом. Я тоже этим много занимаюсь. Морально очень хорошо себя подготовил и был максимально уверен в своих силах», — приводит слова Граудыня «Матч ТВ».

В финале соревнований Павел одержал победу над южнокорейцем До Гён Доном со счётом 15:7. Граудынь стал единственным россиянином на прошедшем чемпионате мира, завоевавшим золотую медаль.