Валерия Плеханова заняла пятое место в предварительном раунде сольных ПП на ЧЕ-2026

Российская синхронистка Валерия Плеханова вышла в финал сольных произвольных программ на чемпионате Европы – 2026 в Париже, показав пятый результат в квалификационном раунде. Судьи поставили Плехановой 268,9637 балла.

После предварительного этапа на лидирующей позиции расположилась белорусская синхронистка Василина Хандошко, получив от судей 287,3999 балла. Второе место занимает представительница Испании Ирис Тио Касас (276,4849 балла), а третий результат показала немка Клара Блайер – судьи оценили её выступление на 271,6687 балла.

Финал сольных произвольных программ пройдёт 3 августа.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.