«Рад, что он подумал обо мне». Вингегор — о поддержке Погачара

Датский велогонщик Йонас Вингегор сообщил, что после его снятия с «Тур де Франс» из-за травмы словенец Тадей Погачар написал ему сообщение со словами поддержки.

«Он написал мне сообщение после. Я правда был рад этому. Рад, что он подумал обо мне, и круто то, как развивается наше соперничество. За последние пару лет оно стало более дружеским», – приводит слова Вингегора Feltet.

Напомним, на 15-м этапе многодневки «Тур де Франс» Вингегор сошёл с дистанции после столкновения с другими велогонщиками. После обследования у датчанина был диагностирован перелом ключицы. На тот момент Йонас Вингегор занимал второе место в генеральной классификации.