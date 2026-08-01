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Данченко рассказала, почему синхронистки не смогли поставить программу под Rammstein на ЧЕ

Данченко рассказала, почему синхронистки не смогли поставить программу под Rammstein на ЧЕ
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Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко объяснила, почему спортсменки из сборной не смогли поставить программу под композицию немецкой рок-группы Rammstein для выступления на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта. Россиянки Майя Дорошко и Елизавета Минаева, завоевавшие серебро в технической программе дуэтов, выступили под музыку Rising Force Ингви Мальмстина.

«Очень хотели под Rammstein сделать программу. Не сказать, что это скомкало. Мы взяли эту программу и ещё три раза переставляли. А перед Европой сделали серединку медленной. Это абсолютно нормальная практика, наилучший вариант из того, что есть. Да, совершенно другую музыку брать было сложнее, мы бы не успели к Европе. А какую-то основу поменять — вполне по силам. Возможно, что Rammstein появится на других турнирах? Эта музыка запрещена. Этот трек запрещён, они поставили сами запрет по всему миру на использование трека», – цитирует Данченко ТАСС.

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