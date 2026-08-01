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Россиянки стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2026 по академической гребле

Россиянки стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2026 по академической гребле
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Российские спортсменки выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы – 2026 по академической гребле в соревнованиях четвёрок без рулевого. Они показали время 6 минут 25,26 секунды. От сборной выступили Екатерина Жевлаченко, Марина Рубцова, Екатерина Глазкова и Валентина Плаксина.

Победительницами соревнований стали спортсменки, представляющие Великобританию. Второй финишировала сборная Германии.

Чемпионат Европы — 2026, проходящий в Италии, завершится в воскресенье, 2 августа. Россиянки выступают на нём в нейтральном статусе. Также в эти дни в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, где российские спортсмены также принимают участие в статусе нейтральных атлетов.

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