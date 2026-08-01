Российские прыгуны в воду: огромное спасибо начальству, что мы во Франции

Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Григорий Иванов рассказали, что попали на чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта благодаря стараниям Федерации водных видов спорта России.

Терновой: Огромная благодарность Дмитрию Аркадьевичу Мазепину (Мазепин является президентом Федерации водных видов спорта России. – Прим. «Чемпионата»), потому что, если бы не он, я не знаю, когда бы мы смогли участвовать на таких соревнованиях.

Иванов: Огромное спасибо начальству, что мы во Франции, в Париже, соревнуемся на чемпионате Европы. Это очень здорово, я уверен, что в скором времени вернётся и флаг, и гимн. И будем уже радовать болельщиков с гимном нашим, с гимном России, — сказали спортсмены в эфире «Россия 24».