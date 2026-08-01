«Второе место — это хорошая медаль». Российские прыгуны в воду — о серебре на ЧЕ-2026

Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Григорий Иванов, ставшие серебряными призёрами чемпионата Европы — 2026 в командном соревновании смешанных команд, назвали хорошей медалью завоёванную награду.

Терновой: В целом команда довольна. Да, настраивались на победу. Могли спокойно, на самом деле, не бороться, а выигрывать. Ребята все справились, единственное, что я ошибся, но, к сожалению, такое бывает.

Иванов: Ну, Руслан чуть неправ всё-таки. Ошибся он, ошиблись и мы на трамплине, тоже там раунд один подвалили. Так что, в принципе, каждый друг друга чуть подтащил, и всё получилось хорошо. Второе место — это хорошая медаль. Да, команда была рассчитана на золото, все суперсильные спортсмены. Так что результат есть результат, серебро — это очень хорошо, — сказали спортсмены в эфире «Россия 24».