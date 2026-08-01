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«Я не доволен, а удовлетворён». Александр Доброскок — о серебре сборной России на ЧЕ

«Я не доволен, а удовлетворён». Александр Доброскок — о серебре сборной России на ЧЕ
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок прокомментировал второе место национальной команды в прыжках в воду на чемпионате Европы.

«Мы до последних прыжков боролись за золото, но допустили несколько ошибок, поэтому конкуренцию за победу не составили. Я не доволен, а удовлетворён, — приводит слова Доброскока «Матч ТВ».

Вчера, 31 июля, сборная России в составе Руслана Тернового, Надежды Трифоновой, Григория Иванова и Екатерины Беляевой выиграла серебро в соревнованиях смешанных команд, уступив Италии. Третью ступень на пьедестале заняла сборная Украины.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до первенства Европы в нейтральном статусе.

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