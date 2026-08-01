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Двое россиян прошли в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ

Двое россиян прошли в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ
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Два российских атлета Григорий Иванов и Илья Молчанов прошли квалификационный раунд в прыжках в воду с метрового трамплина. Иванов занял девятое место, набрав 330,80 балла, а Молчанов стал 11-м – 328,10 балла.

Промежуточное первое место занимает француз Жюль Буйе, которому судьи поставили 379,25 балла, вторую строчку занимает немецкий спортсмен Мориц Веземан (269,10 балла), а третий результат показал британец Джордан Хоулден, набрав 360,55 балла.

Финал прыжков в воду с метрового трамплина пройдёт сегодня, 1 августа, в 22:25.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.

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