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Россия — Вьетнам, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:2, турнир Continental Futsal Championship

Сборная России по футзалу сыграла вничью с Вьетнамом на турнире в Бангкоке
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Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама на турнире Continental Futsal Championship, который проходит в Бангкоке, Таиланд. Встреча закончилась со счётом 2:2.

В российской команде отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов на 10-й и 27-й минутах соответственно.

Расписание оставшихся матчей сборной России (время московское):

3 августа, 14:00. Россия – Новая Зеландия;
5 августа, 14:00. Афганистан – Россия;
6 августа, 16:30. Таиланд – Россия.

Турнир в Таиланде продлится до 6 августа. В нём принимают участие команды России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

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