Сборная России по футзалу сыграла вничью с Вьетнамом на турнире в Бангкоке

Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама на турнире Continental Futsal Championship, который проходит в Бангкоке, Таиланд. Встреча закончилась со счётом 2:2.

В российской команде отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов на 10-й и 27-й минутах соответственно.

Расписание оставшихся матчей сборной России (время московское):

3 августа, 14:00. Россия – Новая Зеландия;

5 августа, 14:00. Афганистан – Россия;

6 августа, 16:30. Таиланд – Россия.

Турнир в Таиланде продлится до 6 августа. В нём принимают участие команды России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.