Российский смешанный дуэт не попал в медали в произвольной программе на ЧЕ-2026

Российский смешанный дуэт синхронистов Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвёртое место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Отечественные спортсмены набрали 238,0834 балла.
Первое место заняли спортсмены из Великобритания с результатом 258,2383 балла. Серебро завоевала Испания (257,9733). Третьим стал дуэт из Италии, который набрал 255,1641 балла.
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Смешанные дуэты, произвольная программа:
1. Великобритания — 258,2383.
2. Испания — 257,9733.
3. Италия — 255,1641.
4. Россия — 238,0834.
5. Португалия — 181,5924.
6. Болгария — 157,0717.
Турнир проходит в Париже, Франция, с 29 июля по 16 августа.