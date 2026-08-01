Российский смешанный дуэт не попал в медали в произвольной программе на ЧЕ-2026

Российский смешанный дуэт синхронистов Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвёртое место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Отечественные спортсмены набрали 238,0834 балла.

Первое место заняли спортсмены из Великобритания с результатом 258,2383 балла. Серебро завоевала Испания (257,9733). Третьим стал дуэт из Италии, который набрал 255,1641 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Смешанные дуэты, произвольная программа:

1. Великобритания — 258,2383.

2. Испания — 257,9733.

3. Италия — 255,1641.

4. Россия — 238,0834.

5. Португалия — 181,5924.

6. Болгария — 157,0717.

Турнир проходит в Париже, Франция, с 29 июля по 16 августа.