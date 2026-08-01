Дуэт Майи Дорошко и Александры Шмидт стал третьим в произвольной программе на ЧЕ-2026

Российский дуэт синхронисток Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевал бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсменки набрали 310,4407 балла.

Первое место заняли спортсменки из Греции Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри с результатом 316,3315 балла. Вторым стал испанский дуэт Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (315,6442).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Дуэты, произвольная программа, финал:

1. Греция — 316,3315.

2. Испания — 315,6442.

3. Россия — 310,4407.

4. Италия — 295,4962.

5. Франция — 289,4847.

6. Германия — 274,7263.

Турнир проходит в Париже, Франция, с 29 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.