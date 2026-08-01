«Засудили, жесть!» Трофимов высказался о четвёртом месте в смешанных дуэтах на ЧЕ-2026

Российский синхронист Захар Трофимов выразил мнение, что их дуэт с Алиной Румянцевой засудили на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее спортсмены заняли четвёртое место в произвольной программе, набрав 238,0834 балла.

«Не знаю, что произошло. По ощущениям, хорошо прогнали. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Ошибку поставили вообще в неожиданном месте. Надо посмотреть, что произошло, но, мне кажется, нас засудили…

Я смотрю на баллы – без базовой ошибки мы бы обошли их всех! Я возмущён! Но пока не могу так уверенно заявлять о судействе, не пересматривали выступление. Завтра мы докажем! Мы будем первыми! Ждите золотую медаль! Засудили, жесть! Стараешься, а тебя засуживают! Завтра в нашей коронной программе мы должны доказать всё без слов. Я сейчас чувствую злость», – сказал Трофимов в интервью «Матч ТВ».