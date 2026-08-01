«После драки кулаками не машут». Тренер сборной России Максимова — о судействе на ЧЕ-2026

Тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова высказалась о судействе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева не попали на пьедестал в произвольной программе, заняв четвёртое место.

«Позор судьям? Нет! Послушайте, есть объективные причины. Мы не можем сейчас судить, какую ошибку сделали ребята и за что им поставили базу. Конечно, я не думаю, что все другие команды были совершенны, но давайте раньше времени не будем эту тему развивать. По крайней мере, пока мы не увидим, была ли там действительно база или нет. Это будет этично по отношению к судьям.

Другой вопрос – мы сами виноваты в одном моменте. Вчера мы допустили совершенно глупую ошибку. Из-за большого количества программ и погружения в тренировочный процесс мы забыли подправить тренерскую карточку. Таким образом, мы потеряли четыре балла. Вчера вечером мы занимались тем, что облегчали дуэт, который ребята гоняли под 52 балла. Мы бы, конечно, не проиграли, если бы у нас была нужная сложность. Это наша ошибка.

Да, может, ребята где-то сделали небольшую помарочку, но сегодня их выступлением я довольна больше, потому что они отплавали очень достойно. А если уж я, критически настроенный человек, так говорю, то всё было действительно достойно. Когда мы изучим видео, мы посмотрим, были ли там ошибки или нет. Если их не окажется, то, как я выяснила, протестов нет. Да и после драки кулаками не машут. Раз такие правила, значит, такие правила. Мы не должны давать ни одного повода придраться к нам. Если бы было идеальное исполнение, никто бы не придрался, думаю. Да, это не то место, на которое мы рассчитывали. Но если бы да кабы, то во рту росли грибы, извините.

Давайте не забывать: эта программа очень свежая, она меняется туда-сюда, это большой объём информации для ребят. Я очень довольна тем, что они сегодня смогли сделать. У нас идёт поэтапный процесс развития, и я вижу, как они прибавляют», – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».